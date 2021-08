Massimiliano Allegri confirma saída de Cristiano Ronaldo da Juventus

Treinador revela que o craque português lhe evidenciou a vontade de mudar de ares. Não treinou esta sexta-feira.

A Juventus confirmou esta sexta-feira a intenção de Ronaldo deixar o clube antes do fecho do mercado. Pela voz do treinador, Massimiliano Allegri, o clube de Turim deu conta da intenção do astro português.

"Ontem falei com Cristiano e ele disse-me que queria deixar a Juventus. Foi por isso que não treinou hoje e não está disponível para o jogo de amanhã [Empoli]", afirmou o técnico em conferência de imprensa.

"Não estou desiludido. Ele quer sair da Juventus e fez uma escolha. Vai procurar novo clube depois de três anos aqui. A vida é assim", disse ainda Allegri.

Cristiano Ronaldo começou no banco no domingo na visita à Udinese, na primeira jornada da Liga italiana. Já na quarta-feira, Ronaldo abandonou o treino acompanhado por um elemento da equipa técnica, com queixas num dos braços, após choque com o brasileiro Alex Sandro.

Ronaldo, de 36 anos, chegou a Turim na época de 2018/19, proveniente do Real Madrid, e tem contrato com a Juventus por mais uma temporada.