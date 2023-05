Sobem de tom os rumores em torno de Ronaldo: Londres depois de Madrid

Craque português do Al Nassr terá o desejo de deixar a Arábia Saudita.

Cristiano Ronaldo surge, mais uma vez, como um nome em foco no que toca ao mercado de transferências. Depois de em Espanha terem informado que o avançado português pretende deixar a Arábia Saudita, vendo com bons olhos um regresso a Madrid, onde foi muito feliz no Real, eis que em Inglaterra se reacende o rumor em torno do Chelsea.

O "Football London" adianta a possibilidade de o emblema londrino, a protagonizar um temporada medíocre, voltar a manifestar interesse no madeirense, depois de no último verão muito se ter falado de uma mudança para Stamford Bridge, que terá sido vetada por Thomas Tuchel, então treinador dos blues. Em todo o caso, tudo dependeria do novo treinador, sendo que Mauricio Pochettino ainda é apontado como o principal candidato ao posto, de Frank Lampard até ao final da época.

Ronaldo, 38 anos, foi apresentado em janeiro passado no Al Nassr. Leva 12 golos e duas assistências em 15 jogos realizados pelos sauditas.