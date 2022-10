"Se Ten Hag respeitasse o caráter de Ronaldo, punha-o a jogar em todos os jogos"

No Manchester United-Tottenham (2-0), Cristiano Ronaldo voltou a não ser utilizado por Ten Hag.

Patrice Evra, antigo companheiro de equipa de Cristiano Ronaldo no Manchester United, considera que Erik ten Hag, treinador dos red devils, não está a respeitar o internacional português ao não colocá-lo a jogar, como aconteceu na noite de terça-feira, o que até motivou a saída do avançado do estádio ainda antes de terminar a partida. O ex-lateral lembrou as declarações do técnico após a pesada derrota frente ao Manchester City.

"Eu colocava-o de início. Depois do jogo frente ao Manchester City, Ten Hag referiu que não colocou o Ronaldo a jogar por respeitar o seu caráter. Se respeitasse o seu caráter, de certeza que o punha a jogar em todos os jogos", apontou o francês, em declarações à Amazon Prime.

Thierry Henry, por outro lado, diz que compreende a decisão do treinador neerlandês. "Ten Hag tem de estar para a equipa, não para Ronaldo. O Cristiano faz parte da equipa e é preciso encontrar uma solução. Há alturas em que precisa de jogar sem ele, mas a parte complicada é que as pessoas vão sempre falar dele. Não há muitas pessoas que se possam sentar na mesma mesa que Ronaldo por aquilo que já alcançou, mas aqui trata-se daquilo que ele tem feito [pelo clube], que não é aquilo que já fez em tempos", afirmou o antigo avançado.