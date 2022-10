Além de sair do relvado, Ronaldo deixou Old Trafford ainda antes de acabar o jogo

Segundo o The Athletic, Cristiano Ronaldo saiu de Old Trafford ainda antes de terminar o Manchester United-Tottenham.

Um dos momentos marcantes do Manchester United-Tottenham aconteceu aos 89 minutos, quando Cristiano Ronaldo, ao aperceber-se que já não ia ser opção para o encontro, se encaminhou para os balneários. Mas não foi "apenas isso".

De acordo com o portal britânico The Athletic, o internacional português também deixou Old Trafford ainda antes do apito final. Ou seja, o avançado encaminhou-se para os balneários e logo de seguida abandonou o estádio, mesmo antes de terminar o duelo que os red devils venceram por 2-0.