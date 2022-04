Rooney e o regresso de Ronaldo ao Manchester United: "Cristiano está a ficar velho"

Antigo colega de equipa de Ronaldo não acha que o regresso do astro português a Old Trafford esteja a resultar

Wayne Rooney, antigo companheiro de Cristiano Ronaldo no Manchester United, avaliou esta segunda-feira o regresso do português aos red devils, considerando que a mudança não tem sido benéfica para ambas as partes.

"[Regresso de Ronaldo tem resultado?] De momento, tenho de dizer que não. Ele marcou golos importantes na fase inicial da Liga dos Campeões, marcou um hat-trick contra o Tottenham, mas se estás a olhar para o futuro do clube, tens de ter jogadores mais novos e famintos por levantar o Man. United durante os próximos dois ou três anos", afirmou, em declarações à Sky Sports.

O técnico do Derby County, do Championship, prosseguiu, acrescentando que nomes como Jadon Sancho, Marcus Rashford, Jesse Lingard e Scott McTominay são os jogadores em quem os red devils devem apostar para regressarem ao topo do futebol inglês.

"Cristiano está a ficar velho. Ele já não é o jogador que era nos seus vinte e isso acontece, faz parte do futebol. Ele é uma ameaça em situações de golo mas, no que toca ao resto do jogo, eles precisam de mais. Eles precisam de jogadores novos e com fome", considerou Rooney.