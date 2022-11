Ronaldo suspenso por dois jogos em Inglaterra

Internacional português atirou ao chão um telemóvel de um adepto do Everton, na reta final da temporada 2021/2022. Se continuar por terras de Sua Majestade, falhará os dois próximos encontros

Cristiano Ronaldo foi castigado com dois jogos pela Federação Inglesa de Futebol. O internacional português teve uma "conduta imprópria" quando atirou o telemóvel do adepto do Everton ao chão, na temporada transata.

De acordo com o jornal Mirror, o castigo está mesmo relacionado com o episódio vivido pelo português no final do encontro diante do Everton, em Goodison Park, no final de 2021/2022.

Estávamos a nove de abril deste ano quando o Manchester United foi derrotado, por 1-0, no terreno do Everton. Frustrado, o internacional português não acedeu ao pedido de um jovem adepto do Everton, que chegou a sofrer com a fúria do jogador, ficando, também, sem telemóvel na sequência.

Além das duas partidas, Cristiano Ronaldo terá de pagar uma multa de mais de 50 mil euros.