Erik Ten Hag foi parco em palavras sobre a saída do internacional português antes do jogo acabar

Cristiano Ronaldo esteve a aquecer contra o Tottenham, mas quando percebeu que não ia entrar, acabou por deixar o banco de suplentes e rumar aos balneários com o jogo ainda a decorrer e com o Manchester United ainda com duas substituições por fazer.

No final da partida, o técnico holandês Erik Ten Hag foi breve ao comentar o sucedido na entrevista rápida para o canal da Amazon: "Eu vi-o. Ainda não falei com ele. Vou lidar com isso amanhã, não hoje. Estamos a celebrar esta vitória".

O Manchester United venceu o desafio por 2-0, com golos de Fred e de Bruno Fernandes.