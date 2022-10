Ronaldo em mais um episódio: foi para o balneário antes de o jogo acabar

Cristiano Ronaldo não foi lançado por Erik ten Hag durante o jogo com o Tottenham e foi para o balneário antes mesmo do apito final do árbitro. Recorde-se que domingo passado, frente ao Newcastle, não escondeu o desalento quando foi substituído no decorrer do encontro, que acabou sem golos. [Vídeo: Eleven Sports]

