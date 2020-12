Ronaldo e uma carreira de Cristianinho: "Bebe coca-cola e come batatas fritas"

Ronaldo com o filho Cristianinho

Craque português falou sobre o filho. Com boa disposição, afirmou que gostaria de o ver a seguir as pisadas do pai, mas nem sempre se porta bem.

Cristiano Ronaldo falou este domingo sobre o filho Cristianinho e das possibilidades deste vir a seguir as pisadas do pai. O craque da Juventus afirmou que "tem potencial", mas, em tom de humor, lamentou as batatas fritas e coca-cola.

"Vamos ver se vai ser grande jogador. Ainda não é. Ele bebe às vezes coca-cola, refrigerantes, come batatas fritas e sabe que eu fico irritado. Digo-lhe às vezes que depois da passadeira deve mergulhar-se em água fria, para recuperar, e ele diz 'pai, mas está tão frio...'. É normal, tem dez anos. Ele tem potencial. É rápido, dribla bem. Mas isso não é nada, não chega. É preciso muito trabalho e dedicação, estou sempre a dizer-lhe. Não o vou pressionar para ser jogador de futebol, mas se me perguntarem se quero, claro que quero. No entanto, quero sobretudo que ele seja o melhor, seja futebolista ou médico", declarou antes da cerimónia de entrega de prémios dos Globe Soccer Awards.

"Quando vejo as crianças vir ter comigo e dizer 'Siii!', fico feliz e orgulhoso porque reconhecem o meu esforço e dedicação e dá-me motivação para continuar", admitiu ainda Ronaldo.