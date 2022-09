Reforço do Manchester United e o contacto com Ronaldo: "Não queria parecer um fã..."

Martin Dúbravka reforçou o Manchester United recentemente e conta como foi o primeiro contacto com Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo é uma figura que causa um impacto enorme em qualquer balneário, mas o primeiro contacto com o avançado português não tem de ser algo que intimide. Martin Dúbravka, guarda-redes que trocou o Newcastle pelo Manchester United no último dia de mercado (por empréstimo), conta isso mesmo, dizendo que até foi CR7 a querer iniciar a conversa com o novo elemento do grupo.

"Tivemos a oportunidade de conversar antes do treino e depois do treino, no ginásio. O Cristiano perguntou-me coisas sobre a minha família, sobre onde moro e outras coisas desse género. Ele mostrou interesse na conversa e foi ele mesmo que começou a conversar. Eu não queria parecer um fã e ir direto a ele. É muito bom conversar com ele sobre qualquer coisa", adiantou o guardião em declarações ao jornal eslovaco Sport.

Dúbravka referiu ainda que é com Cristiano Ronaldo que mais fala, a par de McTominay e Tom Heaton, com quem se senta ao lado no balneário.