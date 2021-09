Qual o maior jogador de todos os tempos? Algoritmo não deixa dúvidas: Ronaldo

"Como grande fã de futebol, há muito tempo que debato com os meus amigos sobre quem é o maior jogador de todos os tempos", começou por dizer o autor do estudo.

Um algoritmo criado por Tom Crawford, matemático da Universidade de Oxford, não deixa dúvidas quanto à eterna questão de qual é o melhor jogador de todos os tempos (G.O.A.T. - Greatest of all times).

De acordo com o algoritmo de Crawford, Cristiano Ronaldo é o melhor de sempre, aparecendo no topo da lista.

O professor de Oxford, num estudo encomendado pela LiveScore [um dos maiores fornecedores mundiais de informações desportivas em tempo real], analisou algumas dezenas dos jogadores mais icónicos desde o início do futebol, avaliando sete pontos de dados.

Os títulos pelos clubes, golos internacionais e recordes individuais são os principais fatores a favor do craque português, que lhe conferem uma pequena vantagem sobre os adversários mais próximos. O agora jogador do Manchester United teve também um bom desempenho quanto às Bolas de Ouro -cinco.

A profunda análise, que englobou títulos, metas internacionais e nacionais, honras individuais e marcos de carreira, também identificou os jogadores que viveram temporadas de "fator Z" [medição do valor estatístico]. Aí, o impacto de Ronaldo em campo superou em grande escala o dos outros futebolistas durante cinco épocas.

"Adoro levar matemática às massas. Ser capaz de mostrar como podes usá-la no mundo do futebol tem sido muito divertido. Embora Cristiano Ronaldo tenha superado o meu algoritmo, é claro que todas as estatísticas dos outros jogadores são absolutamente incríveis e tenho certeza que o debate vai continuar", concluiu.