Notícia em Inglaterra: três clubes na corrida por Ronaldo

Este sábado o jornal The Times avança que Ronaldo informou o United da vontade de deixar Manchester este verão

No mesmo dia em que o jornal The Times garante que Ronaldo pediu ao Manchester United para o deixar sair do ainda neste verão, a publicação The Athletic avança com o nome de três clubes que estarão na corrida pela contratação do avançado de 37 anos.

Segundo a notícia, Nápoles (Serie A), Bayern (Bundesliga) e Chelsea (Premier League) figuram na lista de clubes interessados no craque português. O site britânico recorda mesmo a noticiada reunião do empresário Jorge Mendes com Todd Boelhy, novo dono do clube de Londres.