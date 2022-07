Ronaldo pede para sair do Manchester United, garante imprensa inglesa

O jornal The Times avança com a insistência do craque português junto da administração do Manchester United

De Inglaterra continuam a chegar notícias que apontam para a vontade de Cristiano Ronaldo deixar o Manchester United durante este defeso.

Desta feita, é o conceituado The Times a revelar que o craque português solicitou à administração do Manchester United para o deixar sair este verão. A razão? Ronaldo, agora com 37 anos, pretende jogar na Liga dos Campeões e, como se sabe, o United irá disputar a Liga Europa.

Segundo a mesma notícia, o português deseja que os reds devils aceitem uma transferência por "um valor razoável". Recorde-se que no verão de 2021, o United pagou 23 milhões de euros para resgatar CR7 à Juventus.

Ronaldo está a gozar os últimos dias de férias, devendo regressar ao United, que parte dia 8 de julho para a Austrália, nos próximos dias.