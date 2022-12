Negócio fechado e Ronaldo vai mesmo jogar na Arábia Saudita, garantem em Espanha

Ronaldo vai mesmo jogar no Al Nassr, a partir de 1 de janeiro, garante o jornal Marca.

Em Espanha garantem: Cristiano Ronaldo vai mesmo jogar no Al Nassr, da Arábia Saudita, a partir de 1 de janeiro de 2023.

Quem o diz é o jornal Marca, que fala num contrato de dois anos e meio. O contrato, escreve ainda o diário desportivo espanhol, envolve inúmeros incentivos financeiros através da publicidade, que tornarão o capitão da Seleção Nacional o desportista mais bem pago do mundo. Ronaldo irá auferir cerca de 200 milhões de euros por temporada.

Messi e Neymar, no PSG, são neste momento os mais bem pagos no futebol, mas os seus 75 e 70 milhões por época ficam muito longe do que Cristiano Ronaldo irá receber na Arábia Saudita.