"Não relaciono os problemas da Juventus com a saída de Cristiano Ronaldo"

"Não é fácil manter-se no topo durante tanto tempo", afirma Del Piero sobre o clube de Turim, onde brilhou.

O antigo futebolista italiano Alessandro Del Piero afirmou que a Juventus necessita de "encarar os problemas e tentar arranjar uma solução", de forma a "regressar mais forte" à Liga dos Campeões, da qual foi eliminada no Grupo H.

Em entrevista à agência Lusa, durante a Web Summit, em Lisboa, o ex-avançado, de 47 anos, abordou a eliminação da equipa italiana, na qual alinhou praticamente em toda a carreira, de 1993/94 até 2011/12, na fase de grupos, num grupo liderado pelo Benfica.

"É o desporto. Por vezes acontece. É preciso encarar os problemas e o que está errado, tentar arranjar uma solução e seguir em frente. Não existe outra maneira, não se pode voltar atrás e repetir os jogos com o Paris Saint-Germain, o Maccabi Haifa ou o Benfica. É seguir em frente da melhor maneira que conseguirem. Têm história, jogadores bons, treinador também. Portanto, têm tudo para regressar mais fortes", afiançou Del Piero.

Depois de nove temporadas consecutivas a vencer o campeonato italiano, num registo de domínio total a nível interno, as últimas três épocas têm sido para esquecer para a Juventus, com dois quartos lugares e um atual sétimo a terminarem com a hegemonia.

Já na Liga dos Campeões, o cenário não é melhor, tendo caído nas duas últimas épocas nos oitavos de final, perante o FC Porto e os espanhóis do Villarreal, embora este ano o terceiro posto e consequente "descida" para a Liga Europa tenha agravado mais a crise.

"Definitivamente, estes últimos anos não têm sido engraçados para quem faz parte do mundo da Juventus. Não é fácil manter-se no topo durante tanto tempo. Estão agora a enfrentar vários problemas, com a mudança de treinadores e de gerações. Jogadores como o Chiellini, o Buffon ou o Marchisio deixaram o clube", relembrou o ex-dianteiro.

A má fase da "vecchia signora" coincidiu com a última temporada de Cristiano Ronaldo no clube, que desde a saída do internacional português ainda não se reergueu, mas Del Piero rejeitou relacionar os problemas da Juventus com a saída do luso para Inglaterra. "O Cristiano é o tipo de jogador que traz bastante atenção, a todos os níveis. Algumas coisas precisam de mudar quando não o temos, mas não relaciono os problemas com a saída dele. Talvez seja parte de uma reestruturação que necessita de ser feita. Não é a maior situação que precisa de ser resolvida", considerou o campeão mundial em 2006.

Alessandro Del Piero marcou presença na Web Summit na qualidade de embaixador da socios.com, uma plataforma criada para facilitar uma conexão mais ativa entre fãs e os clubes de futebol, através de fan tokens, ativos digitais que permitem que os adeptos possuam voz e decisão em algumas decisões relacionadas com as equipas que apoiam.

"Venho de uma era em que tínhamos apenas algumas televisões e jornais. Depois, veio os telemóveis, mais notícias e as redes sociais. A socios.com tem a oportunidade agora de trazer a relação entre adeptos e clubes ao nível que não é somente de um caminho, mas sim baseada numa comunicação mais para os dois sentidos", começou por contar.

Com a seleção portuguesa de futebol e o Benfica como parceiros, esta plataforma tem também parcerias com Paris Saint-Germain, Barcelona, Juventus, Manchester City, Arsenal, Flamengo ou River Plate, bem como o UFC (MMA), Taça Davis (ténis), equipas de Fórmula 1, clubes de râguebi e mais de 50 franquias da NBA, MLS, NHL e NFL, num universo digital que conta com 1,6 milhões de utilizadores, espalhados por 167 países.

"Podes viver na Coreia do Sul, apoiares uma equipa na Europa e ter a oportunidade de falar com o teu clube. É engraçado e interessante. Depois, também existem prémios. O último enviou dois adeptos à gala da Bola de Ouro, o que é uma oportunidade única. É possível também jogar futebol no estádio do teu clube ou à tua escolha", exemplificou.

A sétima edição da Web Summit arrancou em Lisboa na terça-feira e termina na sexta-feira, contando com mais de 70.000 participantes, 2.630 'startups' e empresas, 1.120 investidores e 1.040 oradores.