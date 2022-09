Kátia Aveiro e as críticas a Ronaldo: "Português é doente, mesquinho, estúpido, ingrato"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Cristiano Ronaldo foi visado pela crítica e a resposta da família nas redes sociais não tardou

Titular na Seleção, apesar do início de época muito irregular, Cristiano Ronaldo foi um dos mais visados pela crítica depois da derrota contra a Espanha, por 0-1, que atirou Portugal para fora da Liga das Nações. Kátia Aveiro, irmã do futebolista, não gostou.

"É preciso dar a mão a quem sempre deu a sua por Portugal. Mas o português é doente, mesquinho, sem alma, estúpido, ingrato e para sempre mal agradecido. Este tipo que está sentado está de rastos tem algum tempo... Não há quem lhe dê a mão, caraças. É cruel. E já foi tanto, mas tanto que deu e dá, caramba. Esse que está sentado chama-se Cristiano Ronaldo e é só o melhor jogador do Mundo", pôde ler-se no Instagram da irmã do craque português.