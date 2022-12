Jorge Jesus: "Entendo muito bem a situação do Cristiano Ronaldo"

Cristiano Ronaldo deixou de ser jogador do Manchester United e tem o futuro em aberto.

Jorge Jesus, treinador do Fenerbahçe, diz que compreende a situação de Cristiano Ronaldo, avançado que saiu do Manchester United recentemente, e elogiou a paixão do internacional português pelo futebol.

"Entendo muito bem a situação do Ronaldo. Somos ambos portugueses, temos uma boa relação. Ele e o Messi estão, provavelmente, a jogar o último Mundial da carreira e são os dois melhores jogadores do mundo. Não há mais ninguém no nível deles. Acho que o Ronaldo é um jogador exemplar para todo o mundo. Ele não precisa de dinheiro, já conquistou tudo, mas continua a jogar com a mesma paixão, sedento de sucesso. Isso mostra o seu amor ao futebol. Os melhores jogadores do mundo só atingem esse nível por causa do amor ao jogo. Tal como Pelé e Maradona. Os outros podem chegar perto em termos de qualidade, mas não atingem este ponto. Porque valorizam outras coisas na vida. Estes jogadores que mencionei colocam o futebol acima de tudo", apontou o técnico português após a vitória por 3-1 sobre o Rayo Vallecano, num jogo de preparação.

Osayi-Samuel (71" g.p.), Joshua King (76") e Ferdi Kadioglu (83") marcaram para a equipa turca. Óscar Trejo (22") fez o golo dos espanhóis.

De recordar que Cristiano Ronaldo está a ser associado ao Al Nassr, da Arábia Saudita.