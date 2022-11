Ronaldo mais perto do Al-Nassr em contrato astronómico, noticiam em Espanha

Craque português pode vir a ganhar 200 milhões por ano, até ao verão de 2025

Cristiano Ronaldo vai estando mais perto do Al-Nassr, da Arábia Saudita. O acordo vai ficando alinhavado, mesmo em altura de Mundial.

Segundo o jornal Marca, Cristiano Ronaldo assinará por dois anos e meio com o atual segundo classificado do campeonato saudita, auferindo um vencimento de 200 milhões por cada temporada, com salário e acordos publicitários já incluídos.

Leia também Seleção Pedro Mendes e o Mundial de 2010: "Pepe? Se eu desse a receita..." Antigo médio elogia "constelação de estrelas" da Espanha de então e também Carlos Queiroz e deixa uma mensagem aos jogadores de Fernando Santos: "Tragam o troféu que no dia 19 cá estaremos, todos juntos, para vos recebermos."

De acordo com informações do diário desportivo espanhol, Cristiano Ronaldo está disposto a abdicar da vertente desportiva em detrimento da vertente financeira. Nenhuma equipa da Europa e nem mesmo algum clube da MLS já conseguiu propor ao português um contrato desta magnitude, assinalam.