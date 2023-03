Fábio Silva: "Não é justo compararem jovens jogadores com Cristiano Ronaldo"

Comparado com Cristiano Ronaldo quando se transferiu para o Wolverhampton, Fábio Silva diz que não é justo esse tipo de comentário. Inclusivamente para o avançado do Al Nassr, "o melhor jogador da história do futebol".

Com apenas 15 anos e também quando se transferiu do FC Porto para o Wolverhampton, Fábio Silva chegou a ser comparado a Cristiano Ronaldo, algo que não agrada ao jogador português. "Não é justo", apontou em entrevista ao jornal neerlandês Voetbal International.

"Para mim, o Cristiano Ronaldo é o melhor jogador da história do futebol. O Messi também é fantástico, mas o Cristiano é especial. Não haverá outro jogador igual a ele. As pessoas sempre o criticaram e ele provou sempre que estavam erradas. A mentalidade dele é impressionante", começou por dizer o avançado do PSV, de 20 anos.

"Não é justo comparar jovens jogadores ao Cristiano Ronaldo. Nem para ele é justo. Os números dele, os recordes, os prémios que ganhou... não tem paralelo. É por isso que estou tranquilo. As pessoas até criticam o melhor jogador de sempre, portanto não me importo que me critiquem a mim. Por vezes, o futebol é uma loucura", vincou o ex-FC Porto.