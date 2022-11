Em Inglaterra fizeram as contas: quanto poupa o United com a saída de Ronaldo

The Sun e The Telegraph fizeram as contas. Ronaldo ganhava 360 mil libras por semana (415 mil euros)

A entrevista de Cristiano Ronaldo a Piers Morgan precipitou a saída do capitão de Portugal do Manchester United e após esta se consumar oficialmente, na tarde de terça-feira, o The Sun e o The Telegraph fizeram contas: os red devils poupam 13,2 milhões de euros com a rescisão com efeitos imediatos.

Segundo as duas publicações, Ronaldo auferia 360 mil libras por semana (415 mil euros por semana), o que dava até final da época 11,5 milhões de libras (13,2 milhões de euros).

O The Sun destaca até o número de palavras no comunicado do Manchester United em que se anuncia a rescisão contratual: 67 palavras, entre as quais uma referência à família de Ronaldo, um aspeto que contribuiu para a separação das partes, por o jogador entender que não foi apoiado pelo clube nem compreendido quando a filha Bella teve bronquite no início da época.