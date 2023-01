"Cristiano Ronaldo vai regressar à Europa"

Garantia de Rudi Garcia, treinador do emblema saudita.

Rudi Garcia, treinador do Al Nassr, garantiu esta segunda-feira que Cristiano Ronaldo não pretende colocar um ponto final na carreira no emblema saudita, contando em regressar à Europa no futuro.

"Ele é um dos melhores do Mundo e não vai terminar a carreira no Al Nassr, vai regressar à Europa", garantiu, em conferência de imprensa.

A aventura de Ronaldo no Médio Oriente não começou da melhor forma, com o astro português a ter ficado em branco nos dois jogos que disputou até ao momento, sendo que o segundo ditou a eliminação do Al Nassr nas meias-finais da Supertaça da Arábia Saudita, frente ao eventual vencedor Al Ettifaq (1-3), treinado por Nuno Espírito Santo.

