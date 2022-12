Cristiano Ronaldo tem apenas uma proposta, garantem espanhóis

Diário desportivo espanhol afirma que o capitão da Seleção Nacional apenas recebeu oferta do Al Nassr.

Cristiano Ronaldo continua à procura de definir o seu futuro. Depois de ter rescindido com o Manchester United e de um desempenho algo aquém do esperado no Mundial'2022, o capitão da Seleção Nacional continua à procura de clube, mas as alternativas não parecem ser muitas.

De acordo com o jornal AS, o internacional português recebeu apenas uma proposta: a do Al Nassr, e sem chegar aos valores avançados nas últimas semanas pela Imprensa internacional. Segundo o diário desportivo espanhol, a oferta - seria um contrato até 2025 - dos sauditas foi a única apresentada formalmente e, segundo fontes do clube, Ronaldo receberia um valor inferior aos 200 milhões de euros noticiados pela comunicação social.

O "AS" escreve ainda que não existem opções na Europa.