Cristiano Ronaldo respondeu a algumas perguntas num questionário em parceria com a Binance, uma plataforma com a qual o avançado trabalha.

Comida favorita: "Bacalhau à Brás."

O que quer fazer depois do futebol? "Muitas coisas. Quero continuar a gerir a minha área de negócios. Mas quero fazer algo relacionado com o futebol. Tenho duas ou três coisas na cabeça, mas prefiro não dizer agora."

Como lida com as falhas? "Ninguém é perfeito. Todos temos incertezas na vida e temos de ser capazes de nos levantar. É parte do processo. Eu aprendo mais quando estou na mó de baixo. E isso é bom. Quando estamos na crista da onda não vemos o que se passa. Digo sempre aos meus amigos que é bom ter problemas."