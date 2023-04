Conhecido o novo treinador de Cristiano Ronaldo no Al Nassr

Dinko Jelicic, que treinava a equipa de sub-19, vai substituir Rudi Garcia.

O Al Nassr anunciou esta quinta-feira que Dinko Jelicic, que comandava a equipa de sub-19, foi promovido a treinador principal do Al Nassr, substituindo Rudi Garcia.

O técnico croata, de 49 anos, rende desta forma o técnico francês, despedido após oito meses no comando da equipa, que segue na vice-liderança do campeonato saudita, com menos três pontos do que o líder Al Ittihad, orientado por Nuno Espírito Santo.

A estreia de Jelicic no comando do Al Nassr vai ter lugar na próxima terça-feira, às 20h00, na visita ao Al Hilal, que ocupa a quarta posição da tabela classificativa.