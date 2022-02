Casas de apostas colocam Sporting como o destino mais provável de Ronaldo

A casa de apostas Sky Bet coloca o campeão nacional como o mais forte candidato a receber o internacional português, com uma odd de 7/2

Regressou a Old Trafford no início da época, mas não é certo que continue por lá muito mais tempo. A imprensa inglesa continua a colocar dúvidas quanto à permanência de Cristiano Ronaldo em Manchester, especialmente se o United falhar o apuramento para a Champions, e o Sporting surge como um destino provável.

A casa de apostas Sky Bet coloca o campeão nacional como o mais forte candidato a receber o internacional português, com uma odd de 7/2. Seria um regresso a casa para Ronaldo, que foi formado em Alcochete e deu os primeiros passos na equipa do Sporting, antes de sair para o Manchester United, em 2003.

O PSG surge logo a seguir do clube leonino, com a od de 4/1. Um também regresso ao Real Madrid surge no último lugar do pódio, com uma odd de 14/1. Já o Manchester City, clube que esteve perto de contratar CR7, aparece no quarto lugar, com uma odd de 16/1.