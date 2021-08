BBC: Manchester City não avança por Ronaldo e United entra nas negociações

A BBC avança que o Manchester City não vai, afinal, avançar para a contratação de Ronaldo, ao contrário do rival United.

Volte-face no futuro de Cristiano Ronaldo. De acordo com a BBC, o Manchester City decidiu não avançar para a contratação de Cristiano Ronaldo e o United segue agora no pole position para assegurar o avançado português.

A publicação fala em "conversações" entre as duas partes tendo em vista o regresso de CR7 a uma casa que tão bem conhece e onde somou sucessos. Alias, as declarações de Solskjaer, treinador dos red devils, esta sexta-feira, soaram a um abrir de portas ao capitão da Seleção Nacional.

Entretanto, Fabrizio Romano, jornalista especialista em mercado de transferências, garantiu que os red devils já fizeram uma proposta oficial pelo jogador.

Também em conferência de imprensa, Guardiola, treinador dos citizens, admitiu que "tudo pode acontecer" até ao último dia da janela de transferências, mas a contratação do avançado português, "agora, parece muito longe". "Na minha opinião, são poucos os jogadores - acho que Cristiano está incluído, tal como [Lionel] Messi, claro - que podem decidir onde vão jogar", admitiu o espanhol.

Cristiano Ronaldo, de 36 anos, jogou nos red devils entre 2003 e 2009, sendo um dos jogadores mais adorados pelos adeptos do emblema de Old Trafford. Chegou a Turim na época de 2018/19, proveniente do Real Madrid, e tem contrato com a Juventus por mais uma temporada.

Notícia atualizada às 15h35