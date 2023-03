Al-Mutawa perdeu recorde para Ronaldo: "És um ídolo para todos os jogadores"

Antigo avançado do Kuwait reagiu ao facto de CR7 ter ultrapassado o seu recorde de internacionalizações na vitória frente ao Liechtenstein, passando a somar 197 jogos por Portugal.

Cristiano Ronaldo foi titular e bisou na quinta-feira ao serviço de Portugal frente ao Lienchenstein (4-0), na primeira jornada da qualificação para o Euro'2024, tornando-se no jogador com mais internacionalizações de sempre, com 197 jogos.

Em Alvalade, o avançado do Al Nassr deixou pelo caminho o anterior recorde de Bader Al-Mutawa, antigo dianteiro do Kuwait, que não deixou de reagir ao feito nas redes sociais, deixando um monte de elogios a CR7.

"Estou muito honrado por ter representado o meu país em 196 jogos internacionais e sinto-me grato pelo privilégio de me ter tornado o jogador com mais internacionalizações. Estou feliz por o meu recorde ter passado para Cristiano Ronaldo. És verdadeiramente uma lenda e um ídolo para todos os jogadores. Desejo-te a melhor das sortes e muitos mais conquistas incríveis", escreveu no Twitter.

Portugal volta a entrar em campo no domingo, visitando o Luxemburgo na segunda jornada do Grupo J da qualificação para o Euro'2024, em que também estão incluídas a Bósnia e Herzegovina, Eslováquia, Islândia e Lienchenstein.