CAF abre inquérito "urgente" e interdita estádio nos Camarões nos quartos de final

Redação com Lusa

Pelo menos oito pessoas morreram e 38 ficaram feridas numa debandada de adeptos na entrada do Estádio Olembé, na capital camaronesa, antes do início do jogo da CAN'2021 entre Camarões e Comores, dos oitavos de final.

A Confederação Africana de Futebol (CAF) abriu um inquérito "urgente" aos incidentes de segunda-feira no Estádio Olembé, em Yaoundé, e retirou o recinto do calendário dos jogos dos quartos de final da Taça das Nações Africanas (CAN'2021).

"Vamos criar imediatamente uma comissão para investigar o que aconteceu e descobrir quem deveria ter feito o quê e quem não o fez. Vamos descobrir quem não cumpriu as obrigações. Esse relatório terá que estar concluído com urgência até sexta-feira", afirmou o presidente da CAF, Patrice Motsepe, em conferência de imprensa, nos Camarões.

Num comunicado divulgado pela emissora estatal camaronesa, a CRTV, o ministro da Comunicação, René Emmanuel Sadi, disse que sete dos feridos se encontram em estado grave. O anterior balanço apontava para seis mortos.

"O encontro marcado para domingo no Estádio Olembé não se realizará e será disputado no Estádio Ahmadou Ahidjo, também em Yaoundé", divulgou o presidente da CAF.

Com capacidade para 60 mil pessoas, embora esse número esteja limitado devido às medidas de combate à pandemia da covid-19, o Estádio Olembé é o principal recinto da CAN'2021 e, depois de já ter recebido o jogo inaugural, tem agendado o encontro da final, em 6 de fevereiro.

Os factos ocorridos no exterior do estádio só foram tornados públicos após o encontro, no qual os Camarões, orientados pelo português António Conceição, venceram a seleção de Comores (2-1) e apuraram-se para os quartos de final da competição.

Os Camarões recebem o torneio pela primeira vez em meio século.