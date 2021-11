Pai quase foi herói frente ao FC Porto e agora está a torcer pelo filho

Há 25 anos, Jorge Silva enfrentou o FC Porto, nas Antas (0-0), para a Taça e falhou um penálti decisivo aos 120". Agora vai estar atento a Manu.

Em semana de Taça de Portugal, o FC Porto-Feirense foi um tema várias vezes abordado no seio da família Silva. Manu, médio da formação dos fogaceiros, vai ter no sábado o primeiro jogo grande da carreira, frente a um adversário que diz muito ao pai. Há 25 anos, Jorge Silva, que foi juvenil e júnior nos dragões, enfrentou os azuis e brancos, nas Antas, ao serviço do Lamas, numa equipa da qual, curiosamente, também fazia parte o atual treinador do Feirense, Rui Ferreira, e esteve perto de fazer história.

"Empatámos 0-0 e no prolongamento falhei um penálti aos 120 minutos. A bola bateu na trave e acabou o jogo. O nosso treinador era o Jaime Pacheco e o Mourinho era adjunto do Robson no FC Porto. No final, vinha toda a gente satisfeita por empatar e o único triste era eu. Foi uma das noites mais difíceis que tive", recordou Jorge Silva, lembrando uma tirada do seu antigo treinador antes do jogo começar. "Quando chegámos para dar a voltinha da praxe e ver a relva, o Pacheco disse-nos: "se passarmos do meio-campo já é uma oportunidade de golo" [risos]. Em termos defensivos, encaixámos bem no FC Porto e com o passar do tempo fomos acreditando num bom resultado", recordou, acrescentando que na segunda mão foi diferente: "Perdemos 3-1 em Lamas. O FC Porto já não fez descansar alguns habituais titulares e não tivemos tantas hipóteses".

Aos 20 anos, Manu deverá ser um dos jovens a lançar por Rui Ferreira no Dragão e o pai conta que lhe tem dado conselhos. "Desfrutar e jogar concentrado é o conselho que lhe dou, não só a ele, mas a todos os jogadores do Feirense. Depois de começar o jogo são 11 contra 11. Não têm muita coisa a perder e há muito a ganhar", referiu, analisando a primeira época do filho nos seniores. "O Manu tem todas as qualidades para vingar. É forte fisicamente, no jogo aéreo bate-se bem, joga bem curto e longo, e é humilde. O ser paciente, mas não acomodado, é uma virtude. Ele tem tido as oportunidades e quando entra tem estado bem", elogiou.