Menino da casa foi decisivo no Varzim: "Durmo muito melhor depois do sucesso"

Com uma parada no tempo de compensação, o guarda-redes manteve o empate e adiou a decisão para o prolongamento. O jogo terminou 2-2 e foi novamente decisivo no desempate por penáltis

Herói improvável pelo contexto da hierarquia de guarda-redes do Varzim, contando que começou a época como terceiro, atrás do consagrado Ricardo Nunes e de Tiago Pereira, Ismael Lekbab foi uma das figuras do Varzim no triunfo sobre o Marítimo, da Liga Bwin, na Taça de Portugal, ajudando os poveiros a encarnar o papel de tomba-gigantes.

Em função da lesão de Ricardo Nunes, que foi substituído por Tiago Pereira nos jogos da Liga SABSEG e recuperou, entretanto, mas ainda ficou de fora, e da oportunidade concedida pelo técnico António Barbosa nos jogos da Taça de Portugal, o guardião de 22 anos brilhou contra os madeirenses, como já tinha feito na eliminatória anterior, frente ao Oleiros (2-0), do Campeonato de Portugal.

"Foi um bom dia para o Varzim por ter eliminado uma formação da I Liga, mas não se sentiram grandes diferenças entre as equipas. Temos um excelente grupo, há muita união e podemos fazer coisas boas daqui para a frente", disse, sorridente, após "uma boa noite de sono".

"Fomos felizes para casa. Durmo muito melhor depois do sucesso. No insucesso, pensámos sempre que poderíamos ter feito mais, mas, desta vez, tive muitas felicitações de varzinistas", contou Ismael Lekbab a O JOGO, recusando o papel de herói na perspetiva de que, mesmo tendo "feito boas defesas" e de ter defendido uma grande penalidade, "o mais importante foi a vitória".

A exibição do jovem guarda-redes parecia estar escrita e serviu, de alguma forma, para se redimir de um erro do passado, uma vez que esteve diretamente ligado à eliminação dos varzinistas na época anterior, diante da Académica (1-0), jogo que, garante, "serviu de aprendizagem".

"Nas adversidades temos que seguir em frente para provar o nosso valor", completou Ismael, um jogador da casa que leva com os adeptos "para o bem e para o mal". "Quem se formou no clube, sente que tem que dar mais em campo e ser um exemplo. Sendo da casa há mais pressão, não é fácil. As pessoas abordam-nos no dia a dia, convivemos com elas e é sempre diferente", explicou, agradecendo "a força" dada pelo companheiro Ricardo Nunes, outro guarda-redes formado nos lobos do mar e "uma referência do clube".

Agora o "foco vai para o campeonato", mas Ismael tem um sonho que não consegue esconder: "Venha quem vier, queremos ganhar e sonhar com o Jamor..."