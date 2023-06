Marcelo Rebelo de Sousa na final da Taça: "Vou ser presidente de todos os portugueses"

Presidente da República é também adepto do Braga, mas se o FC Porto vencer garante que ficará igualmente feliz.

Na época passada, por diferentes motivos, nem o Presidente da República nem o primeiro-ministro estiveram na tribuna do Jamor, tendo sido Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia da República, a entregar o troféu. Domingo, porém, as duas maiores figuras do estado vão assistir ao Braga-FC Porto. Tanto Marcelo Rebelo de Sousa, que até é adepto dos minhotos, como António Costa, vão marcar presença na festa do futebol.

"Amanhã vou ser presidente de todos os portugueses. Já estive em três finais que o Braga jogou. Na primeira final, prometi a mim mesmo estar a pensar como se um familiar tivesse morrido e, portanto, fui rigorosamente imparcial, não me manifestei nunca. Quem olhasse para mim, não percebia, não sabendo que era do Sporting Clube de Braga. Na segunda, foi mais fácil, porque foi em pandemia, não havia espectadores, éramos poucos os que o estavam em Coimbra", lembrou Marcelo Rebelo de Sousa este sábado, à margem da Feira da Agricultura, que está a decorrer em Santarém.

"Bom, o Braga ganhou duas vezes. Mas vou ser realista. Ali, vou ser presidente de todos os portugueses. Se ganhar o Braga, é uma enorme alegria. Se ganhar o FC Porto, é também uma grande alegria. São dois grandes clubes portugueses e eu sou presidente de todos os clubes portugueses", disse ainda.

A final da Taça de Portugal tem início marcado para as 17h15 de domingo.