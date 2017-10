"Jogo realizar-se em Oleiros é como subir à tribuna do Jamor"

Oleiros recebe o Sporting na terceira eliminatória da Taça de Portugal e o treinador do clube agradece o esforço para garantir que o jogo se realizasse em casa.

O Sporting viaja até Castelo Branco para defrontar o Oleiros, em jogo a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal. Com lotação esgotada, um ecrã gigante e um hotel encerrado só para a receção aos leões, Natan Costa, treinador do Oleiros, agradece o esforço para garantir que o jogo se realizasse em casa do clube.

"Temos noção que é muito difícil, não quero que haja qualquer tipo de pressão nos jogadores. Tem de ser valorizado o que fizeram até aqui, o clube nunca tinha passado uma eliminatória da Taça, chegou à 3ª e teve a fortuna de receber o Sporting. Tivemos a felicidade e mérito de muita gente, nomeadamente a Câmara Municipal de Oleiros, que conseguiu que o jogo se realizasse aqui. Quando se soube... Para as pessoas de Oleiros o jogo realizar-se aqui é como subir à tribuna do Jamor, somos quase vencedores. Amanhã é desfrutar com responsabilidade e com o sonho presente", adiantou.

Natan Costa deixou também um pedido aos adeptos: clubismos devem ficar de lado no jogo. "Que desfrutem da festa, a ideia que tenho das pessoas de Oleiros é que são hospitaleiras e com muita sede. Que seja uma verdadeira festa e que passem uma imagem bonita das pessoas do interior do país e que acima de tudo seja um confronto entre Oleiros e Sporting, com outro tipo de sentimentos de serem portistas ou benfiquistas. É o Oleiros que vai defrontar o Sporting, vamos torcer pelo Oleiros e vamos fazer disto uma promoção do futebol e do desporto", finalizou.