Triunfo leonino por 3-0 frente ao Paços de Ferreira e presença garantida nos oitavos de final da prova.

O Sporting garantiu esta sexta-feira a passagem aos oitavos de final da Taça de Portugal, com uma vitória tranquila frente ao Paços de Ferreira. A equipa de Rúben Amorim, que não marcou presença no banco devido a suspensão, triunfou por três golos sem resposta no encontro da quarta eliminatória da prova.

Tiago Tomás abriu o marcador ao minuto 26. Aos 44', Tabata, outra novidade no onze inicial, apontou o primeiro golo com a camisola do Sporting, num grande remate. No segundo tempo, Palhinha fechou as contas do jogo (64').

A próxima eliminatória, que, além do Sporting, já conta com o Académico de Viseu, da II Liga, está agendada para 12 de janeiro de 2021.

Veja o resumo do jogo: