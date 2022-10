Canelas pode estrear patrocínio dos Super Dragões na Taça de Portugal

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Clube que milita na Liga 3 defronta este sábado o Vitória de Guimarães.

O Canelas 2010, que milita na Liga 3, poderá estrear este sábado um patrocínio dos Super Dragões, claque do FC Porto, nas camisolas de jogo, em partida da terceira eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Vitória de Guimarães, da Liga Bwin. De recordar que Fernando Madureira, líder da claque, foi jogador do clube gaiense durante várias épocas. Agora, é dirigente.

O clube do terceiro escalão do futebol português recebe este sábado o emblema minhoto, a partir das 15h00, num jogo em que Moreno, treinador do Vitória de Guimarães, não levará a cabo uma revolução na equipa. "Podem existir algumas alterações, mas não será uma equipa muito diferente", disse na conferência de Imprensa de antevisão à partida.

Em julho, recorde-se, o clube da Liga Bwin triunfou por 3-0 sobre o Canelas, em jogo de preparação.

Notícia atualizada às 10h30