Anadia feliz com o sorteio: "Conceição tem casa cá e os filhos jogaram aqui na formação"

Filipe Macieira contou que houve festa quando saiu o FC Porto, pois Sérgio Conceição tem casa perto do Municipal e os filhos jogaram lá. O diretor desportivo do Anadia prevê o Municipal cheio para receber os dragões. Em campo, a missão passa por retardar ao máximo o golo do rival. Se houver prolongamento, já será uma vitória.

É já no domingo que o Anadia vai receber pela primeira vez um grande: o FC Porto. Após o sorteio, conta Filipe Macieira a O JOGO, houve uma enorme festa e a semana está a ser de loucos.

"O telefone não parou de tocar, foi uma festa para os jogadores e para o clube", recorda, acrescentando que todos ficaram "felizes por ser o FC Porto, pois o Sérgio Conceição tem casa ao lado do estádio e os filhos jogaram aqui na formação [Sérgio, Rodrigo e Moisés], só o Francisco é que não, mas chegou a treinar", revelou o dirigente, não esquecendo que do lado dos dragões também Manafá e David Carmo já representaram os bairradinos.

Sobre as hipóteses de sucesso, admite que são escassas. "Vamos ter casa cheia [6 000 espectadores] e esperemos que haja Taça. Em Anadia não é só leitão e espumante. Temos de dar o máximo, pois pela frente temos o campeão nacional e uma das melhores equipas da Europa. Vamos tentar dignificar o emblema que trazemos ao peito e adiar o mais possível o golo do FC Porto", defende Macieira, frisando que "se o jogo fosse a prolongamento, já seria uma vitória".

Apesar deste ser o primeiro duelo do Anadia contra um grande, o dirigente já viveu essa situação no Gafanha, em 2016/17, restando dessa altura, nos dragões, Otávio e Marcano. "Espero que agora haja mais equilíbrio [derrota 3-0]", atirou.

Receber um grande tem custos

Embora reconheça que é sempre bom para a região quando os grandes se deslocam a casa dos clubes de menor dimensão, Filipe Macieira explica que os gastos aumentam e os lucros não são assim tão significativos.

"Trazer o FC Porto não é só lucro. Há muitas despesas, a começar pelo policiamento. Nesse sentido, quero agradecer ao município, bombeiros e GNR. Este é um estádio que só leva seis mil pessoas, melhorámos uma das bancadas e foi aprovado", contou, lembrando que a receita "é dividida por três: Federação, FC Porto e Anadia. Seria mais vantajoso se o FC Porto nos desse a parte deles".