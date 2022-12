Aziz bisa no triunfo inconsequente do Rio Ave sobre Farense

O avançado ganês dos nortenhos abriu o marcador aos 30 minutos, e já depois de Zach Muscat resgatar o empate para os algarvios, aos 62 minutos, Aziz assumiu-se como homem do jogo

O Rio Ave venceu o Farense, por 2-1, em jogo da terceira jornada Grupo B da Taça da Liga, desequilibrado com um bis de Aziz, mas que não serviu para os vila-condenses garantirem o apuramento.

O avançado ganês dos nortenhos abriu o marcador aos 30 minutos, e já depois de Zach Muscat resgatar o empate para os algarvios, aos 62 minutos, Aziz assumiu-se como homem do jogo ao marcar o segundo golo da equipa, de grande penalidade, aos 73, numa altura em que Farense jogava em inferioridade numérica, por expulsão de Cristian Ponde, aos 65 minutos.

Com este resultado, o Rio Ave terminou o grupo no segundo lugar, com seis pontos, a três do líder Sporting, enquanto o Farense, finalizou a sua prestação no terceiro posto, com três pontos, superando o Marítimo, que fechou a poule sem pontuar.

Jogo no Estádio do Rio Ave FC, em Vila do Conde.

Rio Ave - Farense, 2-1.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Aziz, 30 minutos.

1-1, Zach Muscat, 62.

2-1, Aziz, 73 (grande penalidade).

- Rio Ave: Magrão, Renato Pantalon, Aderllan Santos, Miguel Nóbrega, Costinha (João Ferreira, 85), Amine, João Graça (Leonardo Ruiz, 77), Ukra (André Pereira, 67), Hernâni, Fábio Ronaldo (Paulo Vítor, 85) e Aziz (Bruno Ventura, 77).

(Suplentes: Jhonatan, Patrick William, Vítor Gomes, Leonardo Ruiz, Bruno Ventura, João Ferreira, Boateng, Paulo Vítor e André Pereira).

Treinador: Luís Freire.

- Farense: Defendi, Miguel Bandarra (Rui Costa, 83), Robson, Zach Muscat, Abner, Marcos Paulo, Marcos Matias (Belloumi, 82) Vítor Gonçalves (Fabrício Isidoro, 82), Cristian Ponde, John Velásquez (Diogo Viana, 75) e Pedro Henrique (Lucão, 75).

(Suplentes: Ricardo Velho, Lucas, Fabrício Isidoro, Diogo Viana, Rui Costa, Cláudio Falcão, Talocha, Gonçalo Silva e Belloumi).

Treinador: Vasco Faísca.

Árbitro: Manuel Oliveira (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Zach Muscat (41), André Pereira (88) e João Ferreira (90+3). Cartão Vermelho direto para Cristian Ponde (65).