Sporting vence Braga e conquista Supertaça

Sporting conquista nona Supertaça após triunfo frente ao Braga

O Sporting venceu o Braga por 2-1 e conquistou a Supertaça Cândido de Oliveira, a nona do seu historial, numa partida em que esteve a perder e conseguiu dar a volta ao resultado.

No Estádio Municipal de Aveiro, já com cerca de oito mil adeptos nas bancadas, o Sporting de Braga, vencedor da Taça da Portugal, adiantou-se no marcador aos 20 minutos, com um golo do brasileiro Fransérgio, mas o Sporting, atual campeão nacional, deu a volta ao resultado ainda na primeira parte, com tentos de Jovane Cabral, aos 29, e Pedro Gonçalves, aos 43.

Com esta vitória no primeiro troféu oficial da temporada, os "leões" conseguiram a nona Supertaça do seu historial, que não venciam desde 2015, enquanto o Sporting de Braga esteve pela quarta vez na decisão, mas continua sem conseguir vencer.

Jogo no Estádio Municipal de Aveiro.

Sporting - Sporting de Braga, 2-1.

Ao intervalo: 2-1.

Marcadores:

0-1, Fransérgio, 20 minutos.

1-1, Jovane Cabral, 29.

2-1, Pedro Gonçalves, 43.

Equipas:

- Sporting: Adán, Gonçalo Inácio, Coates, Feddal (Matheus Nunes, 80), Ricardo Esgaio, João Palhinha, Matheus Nunes, Nuno Mendes, Pedro Gonçalves (Bruno Tabata, 83), Jovane Cabral (Nuno Santos, 80) e Paulinho (Tiago Tomás, 69).

(Suplentes: Luis Maximiano, Matheus Reis, Luís Neto, Rúben Vinagre, Bruno Tabata, Nuno Santos e Tiago Tomás).

Treinador: Rúben Amorim.

- Sporting de Braga: Matheus, Raúl Silva (Tormena, 46), Paulo Oliveira, Sequeira, Fabiano, Al Musrati, André Horta (Mario González, 54), Galeno (Roger, 70), Ricardo Horta, Fransérgio (João Novais, 81) e Abel Ruiz (Vítor Oliveira, 81).

(Suplentes: Tiago Sá, Tiago Esgaio, Tormena, João Novais, Roger, Vítor Oliveira e Mario González).

Treinador: Carlos Carvalhal.

Árbitro: João Pinheiro (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Palhinha (17), Pedro Gonçalves (44), Fransérgio (45+2), Matheus Nunes (49), Tormena (62), Sequeira (87) e João Novais (90+1).

Assistência: 7.710 espetadores.