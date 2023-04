Sereno explica parceria da SAD do Vilafranquense com o Aves: "As pessoas estão contentes"

Declarações à Sport TV de Henrique Sereno, presidente da SAD do Vilafranquense, a respeito da parceria estabelecida com o Aves.

Explicação da parceria: "Não é uma fusão, simplesmente vamos alugar o estádio do Aves. Vamos jogar como Aves Futebol SAD. Vamos transferir as coisas de Vila Franca para aqui. Esta vila [Vila das Aves] passou por momentos complicados. Durante um curto tempo, esta vila não teve pessoas que dignficaram o futebol. Voltarão a ter gente séria. O objetivo é trazer o Aves para a I Divisão e para a Liga Europa, eventualmente."

Fim da ligação com o Vilafranquense: "Apanhámos uma SAD que devia quase metade de Portugal. Uma SAD que era devedora passou a ser cumpridora. O novo presidente da Câmara [de Vila Franca de Xira] não avançou para a construção do estádio. Nesta liga, é obrigatório ter um bom estádio. Então, chegámos a acordo com o clube [o Aves] e com as pessoas. Não teríamos mais espaço. Vamos continuar a patrocinar o clube por mais três anos."

Falou-se da possibilidade de a SAD do Vilafranquense se juntar ao Sporting de Espinho: "O Espinho não deu certo, o estádio não ficaria concluído a tempo. Não íamos sair de um sítio sem estádio para outro. A situação aqui estava impossível, no Aves. Esta é a solução que conseguimos. As pessoas estão contentes."

Aves Clube fica sem futebol, mas mantém o futsal e outras modalidades: "O Clube desportivo das Aves vai cessar como futebol. Continuará nas modalidades. Vamos tomar conta do futebol. Em Vila Franca também tínhamos equipamento vermelho e branco e no Aves vamos manter essas cores."

Obras prometidas: "Muitos clubes não têm campos de treinos. Vamos fazer obras de relevo. Vamos construir dois campos de treino. Espero que estejam cumpridos antes do início da época."

Jogadores do Vilafranquense que têm contrato vão "transitar" para o Aves: "Todos os jogadores do Vilafranquense continuarão no Aves Futebol SAD."