O primeiro ministro António Costa esteve esta sexta-feira no Porto Canal, abordando a questão do

regresso da I Liga.

Tranquilo com o futebol: "Preocupado com o regresso do futebol? Pelo contrário, a gestão do processo de desconfinamento é muito mais fácil no futebol. Os clubes da I Liga oferecem todas as condições para assegurar as condições de segurança de todos os jogadores, técnicos e profissionais. "Trata-se de uma população que, quer pela faixa etária, quer pelas próprias condições de preparação física e saúde, apresentam um baixo risco".

Protocolo sanitário: "Todos os envolvidos, jogadores, técnicos e clubes, são os primeiros interessados em preservar a própria saúde e em cumprir escrupulosamente as regras de disciplina sanitária. Estamos a finalizar o protocolo sanitário que será aplicado e que, aliás, deverá estar concluído ainda hoje ou nos próximos dias. A informação que tenho é que a DGS ainda não terá validado tudo a 100 por cento"

Sem receio: "Eu não temo o regresso do futebol, mas os jogadores temem. E os treinadores temem. E os clubes também. Sabem que se tiverem a equipa toda infetada perdem por falta de comparência. Temos trocado informações com a Alemanha, que será a primeira a regressar. A Ministra da Saúde falou com o Ministro da Saúde alemão para tentar perceber que normas sanitárias estão a adotar"