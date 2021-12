Polícia Judiciária realiza buscas a instalações de Benfica e de Sporting

Órgão realizou operação policial para cumprir mandados pela "presumível prática dos crimes de fraude fiscal, burla qualificada, falsificação informática e branqueamento"

A Polícia Judiciária (PJ) realizou buscas nas SAD de Benfica e de Sporting, no âmbito da Operação Malapata, para reunir possíveis evidências que comprovem as suspeitas de branqueamento, fraude fiscal, burla qualificada e falsidade informática.

Segundo um comunicado da PJ, esta diligência é originada pelo cumprimento de mandados de detenção e de 28 buscas domiciliárias e não domiciliários nos concelhos de Braga, Barcelos, Esposende, Trofa, Famalicão, Funchal, Benavente e Lisboa, em parceria com a Autoridade Tributária, dada a "presumível prática dos crimes de fraude fiscal, burla qualificada, falsificação informática e branqueamento".

"A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, com o apoio dos Departamentos de Investigação Criminal de Braga e Madeira e da Unidade de Perícia Tecnológica e Informática, no âmbito de um inquérito titulado pelo Ministério Público - DIAP Porto, desenvolvido em equipa mista com a Autoridade Tributária e Aduaneira - realizou uma operação policial para cumprimento de mandados de detenção e de buscas domiciliárias e não domiciliárias, pela presumível prática dos crimes de fraude fiscal, burla qualificada, falsificação informática e branqueamento", refere a PJ.

Benfica e Sporting confirmaram, esta quarta-feira, a realização de buscas nas instalações dos dois clubes lisboetas, mas asseguraram que as duas entidades não são alvo desta investigação levada a cabo pela Polícia Judiciária.

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que esta manhã realizaram-se buscas no Estádio José Alvalade. A Sporting SAD e o Clube não são alvo da investigação, directa ou indirectamente, não têm qualquer relação com o investigado, nem são visados na matéria das buscas", lê-se em nota leonina.

"O Benfica confirma estar a colaborar com as autoridades nas diligências realizadas ao longo do dia de hoje no âmbito de um processo que se encontra em segredo de justiça. O Benfica não é arguido ou sequer visado neste processo, nem qualquer membro dos seus órgãos sociais", referiu o Benfica, em comunicado.

Entretanto, além das buscas nas instalações de Sporting e Benfica, a PJ procedeu, também no âmbito da Operação Malapata, à detenção do empresário e agente de jogadores César Boaventura, por suspeita de fraude fiscal, falsidade informática e branqueamento de capitais.