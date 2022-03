Anunciou a UEFA esta segunda-feira.

A UEFA comunicou esta segunda-feira que Sporting e FC Porto foram multados devido ao uso de pirotecnia em jogos das competições europeias.

Os leões terão de pagar 11500 euros. Em causa o encontro com o Manchester City, da primeira mão dos oitavos de final da Champions, ganho pelos ingleses por 5-0.

Já o FC Porto viu ser-lhe aplicada uma multa 5250 euros, referente ao encontro do Dragão com a Lázio, do play-off da Liga Europa.

