Paollo Madeira, futebolista que jogou em Portugal, morre em acidente de viação

Ex-Imortal, Quarteirense, Farense e Estrela da Amadora morreu este sábado, aos 27 anos. Jogador brasileiro tinha também nacionalidade portuguesa.

Paollo Madeira Oliveira, avançado brasileiro que também tinha nacionalidade portuguesa, morreu este sábado, aos 27 anos, vítima de um acidente de viação no Vietname, onde estava a jogar. O futebolista representava o HAGL, da primeira divisão do futebol daquele país.

Um elemento da equipa técnica e um médico da equipa também morreram no desastre, que aconteceu por volta das 15h00 locais (9h00 portuguesas).

Paollo Madeira foi titular na derrota (1-0) de sexta-feira contra o Song Lam Nghe An.

O jogador chegou a Portugal em 2011, para os juvenis do Imortal, por quem jogou também nos seniores. Passou também pelo Quarteirense, Farense 1910, Estrela da Amadora e Farense. No ano passado foi emprestado pelos leões de Faro ao Hong Linh Ha Tinh, do Vietname. Esta época transferiu-se em definitivo para o HAGL.

O Farense já reagiu à notícia, nas redes sociais: "É com grande consternação e pesar que o Sporting Clube Farense comunica a notícia do falecimento do ex atleta Paollo Madeira. À família enlutada e aos seus amigos, apresentamos as nossas mais sentidas condolências", lê-se.