Nova Taça da Liga aprovada pelos clubes

Houve mais alterações ao Regulamento de Competições, explica a Liga.

O novo formato da Taça da Liga foi aprovado esta segunda-feira na Assembleia Geral Extraordinária da Liga Portugal, que decorreu na sede do organismo, no Porto.

"As Sociedades Desportivas reunidas em Assembleia Geral aprovaram, pois, a proposta apresentada pela Direção da Liga Portugal para a Allianz CUP, que a partir de 2024-2025 decorrerá com um novo formato: a prova passará a ser disputada por oito clubes, num modelo de quartos de final, do qual sairão as quatro equipas que participarão na Final Four. Qualificam-se para participar na Allianz CUP de uma época desportiva os clubes classificados nos primeiros seis lugares da classificação final da Liga Portugal bwin e nos primeiros dois lugares da classificação final da Liga Portugal SABSEG da época desportiva anterior", explica a Liga em comunicado"

Mas houve mais alterações ao Regulamento de Competições, explica a Liga.

- "Absolutamente vital para o futuro do Futebol Profissional será o processo que conduzirá à Centralização dos Direitos Audiovisuais, que obrigará a um aumento da qualidade do espetáculo, tanto para quem assiste aos jogos nos estádios como para quem os acompanha pela televisão. Nesse sentido, e com esse objetivo em mente, ficou determinado que para fiscalização do cumprimento dos requisitos relativos ao sistema de iluminação, a Liga Portugal ordena a realização de vistorias, por entidade certificada para o efeito, com levantamento luminotécnico dos estádios."

- "Foi ainda aprovada a obrigatoriedade, a partir de 2024-2025, de frequência de formação organizada pela Liga Portugal para dirigentes no sentido de garantir a capacitação adequada dos agentes desportivos que sejam incluídos na ficha técnica de jogo (à exceção de treinadores)".

- "A transposição para título definitivo da norma adotada para enfrentar as contingências provocadas pela COVID-19 e que determina que os clubes devem designar em cada jogo até nove suplentes, podendo, em três momentos do tempo regulamentar e no intervalo, efetuar até cinco substituições sem distinção das posições em que jogam, independentemente de os substituídos se encontrarem ou não lesionados."

- "No referente a Inscrição e licenciamento de jogadores, foi introduzida uma nova exigência, que estabelece que a falta de apresentação de certificado de seguro válido, até às 24 horas anteriores à hora do jogo, que determine que o clube não tenha disponíveis, pelo menos, 13 jogadores, impede a realização do jogo e constitui falta de comparência injustificada desse clube."

- "E no que se refere ao quadro técnico e habilitações de treinadores, foi adicionada à norma que já permitia, na Liga Portugal bwin, aos treinadores que se mantenham a treinar uma equipa promovida, serem inscritos como técnicos principais com a habilitação UEFA-Advanced (Grau III), a possibilidade de na época seguinte a essa poderem permanecer como treinadores principais mediante comprovativo de estarem a frequentar o curso para obtenção da habilitação UEFA-Professional (Grau IV) - UEFA-Basic (Grau II) e UEFA-Advanced (Grau III) nos casos de equipas promovidas à Liga Portugal SABSEG.