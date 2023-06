Liga "surpreendida" com buscas a casa do presidente da AG e à espera de novos dados

Mário Costa é suspeito de tráfico de seres humanos.

A Liga reagiu, através de uma nota de imprensa, à notícia de que a casa de Mário Costa, presidente da Mesa da Assembleia Geral, foi alvo de buscas, por suspeitas de tráfico de seres humanos.

"Surpreendida pelas notícias veiculadas que envolvem o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, a Liga Portugal informa que, embora os factos relatados em nada estejam relacionados com cargo exercido pelo Dr. Mário Costa na Liga Portugal, está a acompanhar a evolução das diligências, aguardando por mais dados - respeitando sempre o princípio da presunção de inocência e defendendo também de forma intransigente os princípios de ética e transparência da instituição - para uma avaliação mais concreta da situação", pode ler-se.

Segundo informou o Expresso, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras suspeita que Mário Costa está envolvido em negócios ilícitos no que toca a jovens futebolistas vindos de países do extremo-oriente e também da América do Sul. A academia de futebol em Riba d'Ave também é alvo desta operação.

Em comunicado, o SEF "confirma que está a decorrer uma operação, na zona do Grande Porto, para cumprimento de vários mandados de busca". "O SEF não pode, para já, adiantar qualquer outro tipo de informação, dado que o processo se encontra em segredo de justiça. A seu tempo, serão divulgados mais detalhes. Para a operação desta manhã, o SEF empenhou um efetivo de 50 elementos", lê-se ainda.