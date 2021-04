Liga Revelação: Estoril vence Leixões e sagra-se campeão num jogo com confusão no final

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Equipa canarinha estava obrigada a vencer e assim o fez: 2-0 frente à formação de Matosinhos, que terminou reduzida a nove. Lucas Macula e Rúben Pina foram os heróis.

O Estoril é campeão da Liga Revelação. O Estoril derrotou, na última jornada, o Leixões, por 2-0, com golos de Lucas Macula e Rúben Pina, e terminou o campeonato com os mesmos pontos do Leixões, 32, mas beneficiou da vantagem nos golos marcados e sofridos.

A equipa do Estoril ficou a jogar com mais um logo aos 10', quando Mário Júnior viu vermelho direto por falta sobre Lucho Vega. Na segunda parte, a equipa de Matosinhos ficou a jogar com nove quando já estava a perder por 1-0, por expulsão de Gustavo Klismahn.

O jogo terminou com confusão, o árbitro não chegou a dar por terminado, mas depois de um grande compasso de espera e já com os jogadores do Estoril a festejar, o delegado ao jogo deu indicações que tinha terminado e a equipa de arbitragem recolheu aos balneários.

O Estoril, orientado por Vasco Costa, sucede assim ao Aves, vencedor da primeira edição da prova. A segunda, em 2019/20, foi interrompida e depois cancelada devido à pandemia de covid-19.