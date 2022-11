Futre foi premiado no Thinking Football Summit: "Fui dando conta das portas que abri"

Pedro Proença entregou prémios ao antigo futebolista, a José Mourinho e a Jorge Mendes pelos "percursos de cada um ligados à indústria do Futebol, assim como ao papel preponderante na afirmação de Portugal na montra do Futebol mundial"

No Thinking Football Summit, Paulo Futre foi um dos premiados por Pedro Proença, devido ao percurso na "indústria do futebol" e ao "papel preponderante na afirmação de Portugal na montra do Futebol mundial". O antigo futebolista deixou conselhos aos mais novos.

"Com o tempo, fui dando conta das portas que abri. Conselhos? O primeiro, segundo e terceiro são a escola. O quarto: joguem futebol. E sonhem. Se tiverem sorte, podem conseguir alcançar grandes patamares", atirou, antes de partilhar com José Mourinho e Jorge Mendes algumas histórias divertidas sobre o desporto-rei.