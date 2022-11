Fraude fiscal: MP investiga FPF e Fernando Santos, avança Expresso

Segundo refere a notícia, o caso está ao cargo de "equipa de procuradores do DCIAP",

O Expresso avança esta quinta-feira que o Ministério Público está a levar a cabo uma investigação "às suspeitas de crime fiscal na fórmula encontrada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para pagar os ordenados a Fernando Santos e à equipa técnica da seleção nacional". Recorde-se que que a Autoridade Tributária não concluiu que havia crime.

Segundo refere a notícia, o caso está ao cargo de "equipa de procuradores do DCIAP", departamento que habitualmente investiga os processos de maior gravidade e complexidade.

A investigação está a cargo dos procuradores Susana Araújo e Miguel F. Rodrigues, especializados em crimes fiscais, acrescenta o semanário.

Confrontado com a notícia, fonte oficial da Federação referiu a O JOGO que "A FPF não tem conhecimento de qualquer processo, seja da iniciativa do Ministério Público seja de qualquer outro órgão de investigação criminal a eventuais indícios de crime fiscal, tendo por base o contrato celebrado com a Femacosa".