FPF contraria a Liga sobre o VAR na II Liga: "Não está assegurado para 2023/24"

Comunicado da FPF contesta declarações de diretor executivo da Liga poucas horas depois de este afirmar que "é seguro" o VAR na época 2023/24.

A Federação Portuguesa de Futebol emitiu esta tarde um comunicado colocando em causa as palavras de Rui Caeiro, diretor executivo da Liga Portugal, esclarecendo que "o VAR na Liga 2 [Liga Sabseg] não está assegurado para a época 2023/24 e seguramente não estará implementado a tempo do arranque da época 2022/23".

A nota do organismo que rege todo o futebol português recorda, para o efeito, as palavras do dirigente da equipa liderada por Pedro Proença: "O diretor executivo da Liga Portugal, Rui Caeiro, disse esta sexta-feira o seguinte sobre o VAR na Liga 2: 'Estamos a trabalhar no sentido de poder fazer a implementação já nesta época 22/23. Uma coisa é segura, na época 23/24 o VAR na segunda Liga será uma realidade'.

O esclarecimento federativo faz notar ainda: "A FPF dispôs-se a pagar 75 por cento do valor necessário, mas até ao momento não foi possível obter a aceitação por parte da Liga Portugal". E conclui referindo que as conversações sobre o tema, entre as duas instituições, começaram a 6 de maio.