Soares Oliveira na administração da empresa que gere centralização dos direitos

Liga anunciou esta sexta-feira a formalização da constituição da empresa.

Domingos Soares Oliveira, administrador executivo da Benfica SAD e CEO do Grupo Benfica, integra a administração da empresa criada para gerir a centralização dos direitos televisivos do futebol profissional, anunciada esta sexta-feira. Será o representante dos clubes profissionais na nova estrutura, que resulta de um memorando de entendimento assinado entre a LPFP e a FPF e conta mais três administradores: Pedro Proença, Tiago Madureira e Rui Caeiro, respetivamente presidente e diretores-executivos da Liga.

Depois de o nome de Soares Oliveira ter merecido consenso na cimeira de presidentes de 2 de setembro, foi esta sexta-feira aprovado na reunião de direção da LPFP, assim como pela FPF.

Esta colaboração com a Liga não tem implicações em relação ao cargo de Soares Oliveira no Benfica, no qual se manterá, assumindo-se igualmente, como administrador desta empresa que trata da gestão da centralização dos direitos televisivos, que será uma realidade em 2028/29, tal como foi legislado.

NOTÍCIA ATUALIZADA ÀS 17H34