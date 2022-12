Confirmada a intenção da final four 2023/24 da Taça da Liga ser no estrangeiro

Pedro Proença, presidente da Liga, não esteve presente na conferência que decorreu no auditório da sede da Liga onde foi confirmada a intenção de a final four 2023/24 da Taça da Liga ser disputada no estrangeiro.

Na denominada conferência "media partners" foi divulgado um conjunto de medidas para responder ao cada vez mais apertado calendário competitivo, já a partir de 2024/25.

A Liga Portugal vai apresentar algumas novidades em relação Taça da Liga, mas também à Taça de Portugal. A Taça da Liga, organizada pela Liga Portugal, vai passar a ser disputada num modelo final four, com o objetivo de reduzir o número de jogos das equipas portuguesas.

"A Taça da Liga não pode ser um fator de constrangimento de calendário. Queremos criar condições para que os clubes vão o mais longe possível nas competições internacionais. Queremos manter o sexto lugar no ranking", referiu Helena Pires, diretora executiva para as competições da Liga Portugal, confirmando que a intenção de realizar a fase final "internacionalmente". "Estamos a trabalhar formato e modelo. Assim que tivermos novidades, partilharemos", acrescentou.

O mesmo objetivo está presente na proposta que vai ser negociada com a Federação Portuguesa de Futebol e que tem o objetivo de reduzir o número de jogos da Taça da Portugal. Por outro lado, não são esperadas mudanças no número de equipas na Liga Portugal Bwin e Liga Portugal SABSEG, com, a implementação do VAR na Liga SABSEG a partir de 2023/24.